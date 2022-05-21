Thodex Fatih’e ikinci yakalama kararı

THODEX kripto para dolandırıcılığıyla 356 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem basan Faruk Fatih Özer hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan açılan yeni davada mahkeme ilk kararını verdi. "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 40 bin 540 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer'e, Thodex şirketinde inceleme yapan Vergi Denetim Kurulu'na istediği evrakları teslim etmediği ve yıllar önce vergi kaçırmaya başladığı gerekçesiyle ikinci bir dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapsi istenen firari Özer'in yokluğunda yapılan yargılamaya avukatları katıldı. Avukatlar sanığın beraatini talep ederek, "Müvekkilimiz şu an yurtdışındadır. Kırmızı bültenle aranıyor. 2017 yılında şirket kurulmuş, 2021 yılında resen terk edilmiştir. Vergi Denetim Kurulu'nun istediği evraklara ilişkin gönderdiği tebligat 2021 yılında terkten sonra kayyum ile yönetilmekteyken yapılmıştır. Dolayısıyla mücbir sebep hali mevcuttur. Derhal beraat kararı verilebilir. Sanık savunmasına ihtiyaç yok" dedi. Mahkeme, Faruk Fatih Özer'in dinlenmesine yönelik işlemlerin olumsuz neticelendiğinin altını çizerek hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.