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Giriş Tarihi: 16.2.2022 10:24 Son Güncelleme: 16.2.2022 10:55

Thor ve Şimşek, uyuşturucu tacirlerine gecik vermiyor

MURAT YILDIRIM
Thor ve Şimşek, uyuşturucu tacirlerine gecik vermiyor

Muş’ta uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası ‘Thor’ ve ‘Şimşek’ suçlulara geçit vermiyor.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev alan 2 dedektör uyuşturucu arama köpeği, uyuşturucuyla mücadele için eğiticileriyle 24 saat mesai yapıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kontrol noktalarında yapılan aramalarda polislerin en büyük yardımcıları uyuşturucu arama köpekleri 'Thor' ve 'Şimşek' oluyor.

Yapılan operasyon ve yakalamalarda narkotik madde dedektör köpekleri hassas burunlarıyla suçlulara geçit vermiyor. Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen dedektör köpekler, uyuşturucuyla mücadelede büyük rol oynuyor.

2021 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda 314 uyuşturucu madde kullanma olayına müdahale edilirken, 411 şahsa işlem yapıldı. Ayrıca 62 uyuşturucu madde ticareti olayına karışan 99 şahsa işlem yapılıp, 53 şahıs tutuklandı ve 22 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 2021 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda; 44 kilo 456 gram eroin, 6 kilo 440 gram metamfetamin, 3 kilo 671 gram esrar, 236 kök hint keneviri, 304 gram bonzai, 235 gram bonzai hammaddesi, 181 gram sentetik ecza, 41 gram afyon sakızı, 193 adet extacy hap, 5 gram sentetik madde, 2 gram hint keneviri tohumu ele geçirildi. Yapılan uygulamalardan memnun olduklarını anlatan vatandaşlardan Özcan Erkul, denetimlerin kendi iyilikleri için yapıldığını söyledi.

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Thor ve Şimşek, uyuşturucu tacirlerine gecik vermiyor
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