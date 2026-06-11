THY uçağı park sırasında anten direğine temas etti: Yolcular tahliye edildi

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, TK2430 sefer sayılı İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde tamamladı. Uçağın park yerine yanaşması esnasında, sağ kanat bölümü yer radar anten direğine hafif şekilde temas etti.

YOLCULAR GÜVENLE TAHLİYE EDİLDİ

Uçakta bulunan 267 yolcu, herhangi bir panik yaşanmadan emniyetli bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Temas sırasında hafif yaralanan bir yolcunun ilk müdahalesinin hızla yapıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Yahya Üstün, havacılık standartları gereği olayla ilgili gerekli teknik incelemenin vakit kaybetmeksizin başlatıldığını belirtti.

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