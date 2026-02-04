Haberler Yaşam Haberleri THY uçağı, teknik arıza nedeniyle Kolkata Havalimanı’na iniş yaptı
Türk Hava Yolları'nın (THY) Katmandu–İstanbul seferini gerçekleştiren uçakta, teknik bir arıza meydana geldi. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması için Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na iniş yaptı.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır.

YENİ UÇUŞ PLANLAMASI YAPILDI

Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

