THY uçağında bomba paniği

İstanbul-Barcelona seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, bir yolcunun internet ağ adını 'bomba' olarak değiştirmesi üzerine acil iniş yaptı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olayın, TK1853 sefer sayılı uçuşun Barcelona'ya yaklaşması sırasında meydana geldiğini belirten Üstün, "Bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.