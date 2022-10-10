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Giriş Tarihi: 10.10.2022 14:28 Son Güncelleme: 10.10.2022 14:32

THY’den Dünya Şampiyonlarına 200 bin mil hediye

Türk Hava Yolları (THY) finalde Angola’yı yenerek Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı’na elit kart üyeliği ve 200 bin mil hediye edeceğini açıkladı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den Dünya Şampiyonlarına 200 bin mil hediye

Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dünya şampiyonu unvanıyla Türk bayrağını zirvede dalgalandıran Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederek "THY" olarak dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz.

Bizim Çocuklar ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için Miles & Smiles Elite kart düzenleyecek ve kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin hediye mil yükleyeceğiz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

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THY’den Dünya Şampiyonlarına 200 bin mil hediye
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