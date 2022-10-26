THY’den öğretmenlere indirim: İşte detaylar!

AİLELERE YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYASI

Öte yandan THY iiç hat uçuşlarında, birlikte seyahat edecek üç kişi ve üzeri ailelere de ekonomi sınıfında geçerli yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yurt içi uçuşları kullanacak ailelere yönelik başlatılan kampanyada, Miles&Smiles üyesi yolcular 11 Nisan 2023'e kadar biletlerini alarak, 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 tarihleri arasında indirimli seyahat edebilecek.

Kampanya sadece THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli olacak, Anadolujet seferleri ve Kıbrıs uçuşları kapsam dışında kalacak.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/aile-indirimi" internet adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.