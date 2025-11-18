THY’den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası! İşte kampanya kapsamında geçerli güzergahlar ve satış tarihleri

Türk Hava Yolları, yurt içi seyahat planı yapan yolcular için büyük bir kampanya başlattı. Belirlenen tarihlerde tek yön uçuşlarda 1.000 TL'den başlayan fiyatlarla biletleme imkanı sunan bu kampanya, özellikle sömestr tatili sonrası ve bahar aylarında seyahat etmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İşte, THY ucuz uçuş fırsatlarında seyahat tarihleri:
THY'nin yurt içi uçuşlar için başlattığı 1.000 TL'den başlayan erken rezervasyon kampanyasının kuralları ve koşulları, yolcuların fırsattan yararlanabilmesi için büyük önem taşıyor:
1. Biletleme ve Satış Tarihleri (Sadece 2 Gün)
Kampanya kapsamında avantajlı fiyatlardan bilet alabilmek için işlem tarihleri şu şekildedir:
Kampanya Başlangıcı: 17 Kasım 2025
Kampanya Bitişi: 18 Kasım 2025
THY kampanya seyahat rotalarında Antalya, İzmir, İstanbul, Nevşehir, Trabzon, Kayseri, Samsun, Muğla, Gaziantep, Erzurum gibi pek çok rota bulunuyor. Kampanya detaylarına https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ucus-firsatlari-yurtici-ucak-bileti-kampanyasi?utm_source=ins&utm_medium=countdown&utm_content=kampanya&utm_campaign=cd-2025-11-yurtici-erken-rezervasyon-tr linkinden ulaşabilirsiniz.