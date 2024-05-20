Tıbbiyeli temizlikçiler

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Ahmet Selçuk Maral (22) ve Mehmet Caner Bahçıvan (21), ailelerine yük olmamak için KPSS'yi kazanıp okudukları üniversitede memur olarak işe başladı. Üniversitenin temizlik işlerini yapan Maral ve Bahçıvan, çalışma ve okuma azimleriyle herkesin takdirini topluyor.Biri KBB doktoru, diğeri kardiyolog olmayı hedefleyen Mehmet Caner Bahçıvan ve Ahmet Selçuk Maral, SABAH'a konuştu. Bahçıvan, "Tıp bölümü bilindiği gibi zor bir bölüm. Hem hastanede temizlik görevlisi olarak çalışmak hem de tıp okumak bedenen ve zihin yorgunluğa neden oluyor. Eğitim hayatımız boyunca ailemize yük olmadık. Lise yıllarında bile lokanta ve kafelerde çalışarak okudum. Ama ikisini bir arada götürmekte güçlükler çekiyoruz" dedi. Maral ise, "Bizden başka okuduğu tıp fakültesinde temizlik görevlisi olarak çalışan yok. Bir ilki başardık. Tıp okuduğumuzu duyan hastalar şaşırıyor. Hem iş hem üniversiteyi bir arada yürütürken yaşadığımız zorluklarla ilgili yöneticilerimizin desteğini bekliyoruz" dedi.