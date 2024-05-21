Tıbbiyeli temizlikçiler SABAH’a konuştu! Biri KBB, diğere kardiyolog olmayı hedefliyor

Diyarbakır'da dershane dönemlerinde tanışıp arkadaş olan Mehmet Caner Bahçıvan v e Ahmet Selçuk Maral, iki yıl önce üniversite sınavlarına girdi. Tıp kazanmayı hedefleyen Bahçıvan sınavlarda ilk 14 bine, Maral ise ilk 17 bine girmeyi başardı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan iki arkadaş, devlet memuru olup çalışmayı da kafaya koydular. KPSS'ye giren Maral ve Bahçıvan taban puanın üstende bir başarı elde ettiler. Tıp fakültesi okurken, Dicle Üniversitesi'nin açtığı destek birimine başvuran iki tıbbiyeli, okudukları üniversiteye bu kez bir yıl sonra 4/B devlet memuru olarak girmeyi başardı.
BİRİ KBB DİĞERİ KARDİYOLOG İSTİYOR
Hem okul ve hem de ağır olan işleri nedeniyle derslerine yoğunlaşmakta güçlük çeken başarılı iki tıbbiyeli Mehmet Caner Bahçıvan ve Ahmet Selçuk Maral SABAH'a konuştu. Zorluklar yaşamalarına rağmen ikinci sınıfı bitirme aşamasına geldiklerini belirten Mehmet Caner Bahçıvan, "Tıp bölümü bilindiği gibi zor bir bölümdür. Hem hastanede temizlik görevlisi olarak çalışmak hem de tıp okumak bedenen ve zihin yorgunluğuna neden oluyor. Ben ve arkadaşım eğitim hayatımız boyunca ailemize yük olmadık. Lise yıllarında bile lokanta ve kafelerde çalışarak okudum. Bu nedenle bu işten de kaçmıyoruz. Ama ikisini bir arada götürmekte güçlükler çekiyoruz. Devam ederse istifaya kadar gidecek bir sürecine içine girebiliriz. Bu konuda yani iş hayatımızla ilgili büyüklerimizin desteğini de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"HEDEFİMDE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"
Arkadaşım gibi hedefinde başarılı olmak istediğine dikkat çeken Ahmet Selçuk Maral ise, "Türkiye'de hem okuduğu tıp fakültesinde temizlik görevlisi olarak çalışan bir benzerimiz bulunmuyor. Bir ilki başardık. Zoru başararak engelleri aştık. Ancak, son dönemlerde sıkıntılar yaşamaya başladık. Yaşadığımız zorluklarla ilgili yöneticilerimizin desteğini bekliyoruz. Okulu iyi bir derecede bitirip, Türkiye'de insanlarımıza hizmet etmek istiyorum" dedi. Hastane koridorlarında çalıştıkları sırada gelen birçok insanla muhatap olduklarını anımsatan Maral, "Üniversite hastanesine gelenlere tıp okuyoruz, öğrenciyiz dediğimizde, hastalar şaşkınlık yaşıyor" dedi.