Tıbbiyeli temizlikçiler SABAH’a konuştu! Biri KBB, diğere kardiyolog olmayı hedefliyor

BİRİ KBB DİĞERİ KARDİYOLOG İSTİYOR

Hem okul ve hem de ağır olan işleri nedeniyle derslerine yoğunlaşmakta güçlük çeken başarılı iki tıbbiyeli Mehmet Caner Bahçıvan ve Ahmet Selçuk Maral SABAH'a konuştu. Zorluklar yaşamalarına rağmen ikinci sınıfı bitirme aşamasına geldiklerini belirten Mehmet Caner Bahçıvan, "Tıp bölümü bilindiği gibi zor bir bölümdür. Hem hastanede temizlik görevlisi olarak çalışmak hem de tıp okumak bedenen ve zihin yorgunluğuna neden oluyor. Ben ve arkadaşım eğitim hayatımız boyunca ailemize yük olmadık. Lise yıllarında bile lokanta ve kafelerde çalışarak okudum. Bu nedenle bu işten de kaçmıyoruz. Ama ikisini bir arada götürmekte güçlükler çekiyoruz. Devam ederse istifaya kadar gidecek bir sürecine içine girebiliriz. Bu konuda yani iş hayatımızla ilgili büyüklerimizin desteğini de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.