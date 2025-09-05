Ticaret Bakanı Bolat çeşitli inceleme ve görüşmeler için Rize’ye geldi

Vali İhsan Selim Baydaş ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Bolat Valilik ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ardından Valilik makamına geçerek ilimizde yürütülen projeler ve genel ticaret durumu üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, şehrin ticaret altyapısının geliştirilmesine yönelik devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik sonrası AK Parti il başkanlığını ziyaret eden Bakan Bolat Cuma namazını Çaykur Camiinde kıldıktan sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bolat ardından MHP il Başkanlığını ziyaret etti. Şehit ailelerini ziyaret eden Bakan ardından Ticaret Odasında iş adamları ile bir araya geldi. İş adamlarının sorunlarını dinleyen Bakan Bolat ardından Ticaret Borsasına geçti ve burada Borsa Başkanı Mehmet Erdoğan tarafından karşılandı.

Akşam saatlerinde Ramada otelde Rize STK başkanları buluşmasında STK ların sorunlarını dinledi. Ticaret Bakanı Bolat'a; Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal,Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer ilgililer eşlik etti.