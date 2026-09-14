Ticaret Bakanı Bolat "Türkiye güçlü ve istikrarlı şekilde büyüyor"

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri, çeşitli programlarla başladı. Ahiliğin başkenti Kırşehir'de düzenlenen programa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın yanı sıra protokol üyeleri, esnaf ve sanatkârlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Bakan Bolat, Ahilik kültürünün Anadolu'nun bin yıllık tarihindeki önemine dikkat çekerek, dürüstlük, dayanışma, yardımlaşma, güzel ahlak ve kardeşlik anlayışının Ahilik geleneğinin temelini oluşturduğunu söyledi. Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı olmadığını belirten Bolat, Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere Anadolu'nun manevi mimarlarının toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ESNAFA GÜÇLÜ DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Kırşehirli esnaf ve sanatkârlara ileten Bolat, son dönemde esnafa yönelik önemli finansman düzenlemelerinin hayata geçirildiğini açıkladı. Halkbank kaynaklı işletme kredisi limitinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, iş yeri açma, ticari araç ve makine-teçhizat alımına yönelik kredi limitinin ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildiğini belirten Bolat, uygun koşullardaki finansman imkanlarının esnafın üretim ve ticaret kapasitesini artıracağını söyledi. Bolat, vergi veya sigorta prim borcu nedeniyle söz konusu desteklerden yararlanamayan esnaflar için de yeni düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

EKONOMİ 23 YILDA 7 KAT BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisinin son 23 yılda önemli bir mesafe katettiğini belirten Bolat, milli gelirin 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini, kişi başına milli gelirin ise 3 bin 600 dolardan 18 bin dolar seviyesine çıktığını ifade etti. İhracatta da güçlü bir yükseliş yaşandığını belirten Bolat, yıllıklandırılmış mal ihracatının 280 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. İstihdamın da 20,5 milyondan 32 milyonun üzerine çıktığını belirten Bolat, Türkiye'nin üretim ve istihdam kapasitesini artırarak yoluna devam ettiğini vurguladı. Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarını koruduğunu belirterek, bölgedeki savaş ve krizlere rağmen güçlü ordu, savunma sanayisi ve kararlı yönetim anlayışıyla Türkiye'nin güvenli bir liman olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

KIRŞEHİR İHRACAT BÜYÜYOR

Kırşehir'in Ahiliğin yanı sıra üretim ve ihracat açısından da önemli bir merkez olduğunu dile getiren Bolat, kentin geçen yıl 292 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, 2026 yılının ilk 8 ayında ise ihracatın 166 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Kentte yaklaşık 8 bin 200 esnaf ile 18 esnaf ve sanatkârlar odasının bulunduğunu belirten Bolat, Kırşehirli esnaf ve işletmelerin Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan finansman, ihracat ve diğer desteklerden daha fazla yararlanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bolat, konuşmasının sonunda 39. Ahilik Haftası'nın Kırşehir ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, Ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.