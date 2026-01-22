Ticaret Bakanı Ömer Bolat Düzce’de: Esnaflara 100 milyon lira kredi müjdesi

Heyetle selamlaşan ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından çiçek takdim edilen Bolat, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, AK Parti'nin teşkilat toplantıları çerçevesinde vilayetleri ziyaret ettiklerini belirterek, valilikler, belediyeler, parti teşkilatları, ticaret ve sanayi odaları ile esnaflarla bir araya geldiklerini söyledi. Düzce'de toplumun bir kesimiyle buluşacaklarını ve vatandaşların görüşlerini alacaklarını ifade eden Bolat, çiçeği burnunda olan Düzce Valisi Mehmet Makas'a "hoş geldiniz" dileklerini iletti.

Düzce'nin çok şanslı bir şehir olduğunu vurgulayan Bolat, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 2 yıl bakanlık yaptığını, 7 yıldır da Düzce halkına önemli hizmetler sunduğunu belirtti. Doğu Marmara Depremi'nin ardından Düzce'nin yeniden kurulduğunu hatırlatan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği 3 Kasım 2002'den sonra depremden zarar gören tüm şehirlerin yeniden ayağa kaldırıldığını dile getirdi. Bolat, Düzce'nin tarım, sanayi, eğitim, bilim ve lojistik alanlarında parlayan bir kent haline geldiğini söyledi.

DÜZCE ESNAFINA 100 MİLYON LİRALIK DESTEK

Düzce esnafına yönelik finansman desteklerine de değinen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kentteki işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkânların seferber edildiğini belirtti. Sağlanan finansman desteğinin yüzde 50'sinin hazine tarafından karşılandığını aktaran Bolat, Düzce özelinde Halkbank ile yapılan görüşmeler sonucunda yaklaşık 100 milyon liralık bir finansman desteğinin Düzce esnafının kullanımına sunulacağını ifade etti. Bolat, bu desteğin Düzce ekonomisine ve kentteki ticari hayata önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bolat, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Av. Şulenur Kubilay Yılmaz ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Bolat, Düzce programı kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda iş dünyasıyla bir araya gelecek, kent merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek ve Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş Düzce İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.