Ticaret Bakanlığından İstanbul’da fahiş fiyat denetimi

"TESPİT ETTİĞİMİZ BAZI OLUMSUZLUKLAR VAR"

Denetimleri yerinde takip eden İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, "İstanbul Çevre Ajansı'nın plastik, cam ve su ürünlerine yönelik hacmine bakılmaksızın 1 Temmuz tarihinden itibaren 1 buçuk lira alım yapılıyor, fakat bunu fırsat bilen bazı işletmelerimizi gelen şikayetler üzerine 2-3 Temmuz tarihlerinden itibaren fiyat etiketlerini değiştirerek 1 buçuk lira yerine 2, 2 buçuk, 3 lira civarında fiyatlamalar yaptıkları şikayetleri gelmişti. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak Sayın Bakanımız ve Sayın Valimizin talimatı doğrultusunda İstanbul'da 100 civarında işletmeyi bu anlamda denetledik. Burada tespit ettiğimiz bazı olumsuzluklar var. Bu olumsuzlukları tespit edip Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuza gönderdik. Bugün de İstanbul'da 29 ilçede su ve maden suyu fiyat denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün birlikte gezdiğimiz iki işletmede de gördük ki aradaki depozito fiyat farkı 10 liranın üzerindeydi. Bunlarla ilgili tutanaklarımızı tutuyoruz. Bakanlığımıza idari işlem yapılmak üzere gönderiyoruz. Bu cezai işlemler 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Şu anda Sayın Bakanımızın talimatıyla 81 ilimizde bu denetimler gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın ekonomik refahını korumak bu denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör