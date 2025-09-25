TikTok’ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti!

'MAHKEMENİN KARARINI BEKLİYORUZ'

Avukat Özge İrem Aksu da çocukla ilgili video ve fotoğrafları dosyaya sunduklarını anlatarak, "Çocuğun şu anki yaşadığı şartların elverişli olmadığını, mahremiyetine zarar verdiğini ve bu nedenle çocuğun babasının yanında kalması gerektiğini dair rapor düzenlendi. Bu rapor doğrultusunda dava sonuçlanana kadar geçici velayetin babaya verilmesi talebimizi ilettik. Ancak ret cevabı aldık. Halen çocuğun velayetini alamadığımız gibi yargılanması süreci devam etmekte. Çocuğun üstün yararı denen bir şey var. Mahkemenin kararını bekliyoruz" diye konuştu.