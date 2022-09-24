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Giriş Tarihi: 24.9.2022 08:05

Tillo'da "Güneş Hadisesi"! İzleyenleri büyüledi

Siirt’in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri’nin, 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim' diyerek, yaklaşık 258 yıl önce hocası İsmail Fakirulah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Tillo’da Güneş Hadisesi! İzleyenleri büyüledi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun himayelerinde, Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince ilçe meydanında program düzenlendi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği programda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 258 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlattığı anın gerçekleşmesi beklendi. Kuran-ı kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başlayan programda ilçe meydanında bekleyen vatandaşlar, güneşin doğmasıyla saat 06.19'da gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi belediye binasına kurulan ekrandan takip etti. Hadisenin gerçekleşmesi sırasında tekbir ve salavatlar getirmeye devam eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Vali Hacıbektaşoğlu, ülkemizin değişik illerinden hadiseyi izlemeye gelen vatandaşlarla sohbet etti. "Güneş Hadisesi, öğretmene, hocaya olan muhabbetin, saygının ve aşkın bir ürünü olduğunu kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, bu yıl kutlama etkinliklerine Tübitak ve Türkiye Ulusal Ajansı işbirliği ile Gökyüzü gözlem etkinliğinin de yapıldığını amaçlarının bu astronomik ışık sistemini dünyaya tanıtmak olduğunu kaydetti.

IŞIK HADİSESİ
Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

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Tillo'da "Güneş Hadisesi"! İzleyenleri büyüledi
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