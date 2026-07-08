Timur Cihantimur davasında ara karar! İade süreci beklenecek

Yazar Eylem Tok ile estetisyen Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 2024'te ehliyetsiz araba kullanırken Oğuz Murat Aci'ye çarptı ve hayattan kopardı. Olay yerine gelen Cihantimur'un annesi Eylem Tok oğlunu ABD'ye kaçırdı. Haklarında kırmızı bülten kararı çıkarılan anne-oğul ABD makamlarınca tutuklandı. İade süreçleri devam ederken Timur Cihantimur hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame, Cihantimur'un "Bilinçli Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Ve Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YARGILAMA BAŞLADI

Davanın ilk duruşması bugün Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmaya ABD'de bulunan ve iade işlemleri devam eden Timur Cihantimur katılmazken, Aci ailesinin yakınları salonda izleyici olarak yer aldı. Duruşmada, baba Özer Aci, şikayetçi olduğunu söyledi. Anne Pervin Aci ise, "Ben evlat acısıyla yanıp tutuşuyorum. Anne olmak çok zor. Evladımın kanını yerde bırakmak istemiyorum. Herkesten şikayetçiyim." dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada, tanık olarak dinlenen M.E.Y, Cihantimur ve arkadaşlarıyla Göktürk'teki sitede karşılaştıklarını ve onlardan kendilerini eve bırakmalarını istediklerini söyledi.Buna karşılık onların arabayla turlamayı teklif ettiğini anlatan M.E.Y, "Kaza anını hatırlamaya çalıştım ama ben görmedim. Kıvrımlı bir yoldu. Timur'un kullandığı araba önde olduğu için bir süre gözden kaçırdım. Ayrıca Timur, biraz hızlı gidiyordu o yola göre. O anı hiç hatırlamıyorum. Timur viraj alırken bir fren sesi duydum. Sonra arabanın kaydığını ve yana düştüğünü hatırlıyorum. Daha sonrasında Timur'un bir araca çarptığını fark ettim. İlk başta kendi kendine kaza yaptığını sanmıştım. Kazadan sonra yol kenarına bakmaya inmiştim ancak Timur'un nerede olduğunu şu an hatırlamıyorum." dedi.

"ARABANIN ALTINDA YARALI OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Bu sırada Aci'nin annesi duruşmada ağlamaya başladı.Tanıklardan B.A, kazanın yapıldığı aracın içinde olduğunu belirtti.

Cihantimur'un kullandığı araçta dört kişi olduklarını ve turlamaya karar verdiklerini ifade eden B.A, "Kazanın olduğu yola girdik. Aracın hızı yüzden fazladır, hız sınırını geçmişti. Olay yerine geldiğimizde Timur virajı alamadı, direksiyonu sola kırdı. Su kanalına uçtuk. Arabanın kontağını kapattım. Araçtan indiğimde arabanın altında yaralı olduğunu gördüm. Yoldan yardım için birilerini durdurduk, devamında 112'yi aradılar. İtfaiye geldikten 15-20 dakika sonra biz gittik. Kendisini 'yavaş git' diye uyardığımı hatırlıyorum." diye konuştu.

OLAYDA YER ALAN TANIK DİNLENDİ

Tanık B.A, yaralıların telefonlarının alınıp alınmadığını görmediğini ifade etti.Tanık A.A. ise, benzinliğe uğradıktan sonra Bahçeköy yoluna bağlandıklarını belirtti.Yoldayken telefonlan ilgilendiğini, kafasını kaldırdığında ise Timur'un virajı alırken kamyona çarptığını zannettiğini söyleyen A.A, "Virajı alırken ATV araçlara çarptık. Yolun kenarında bulunan su birikintisinin akması için olan kısma uçtuk. Araçtan indik, arkamı döndüğümde yerde yüz üstü yatan bir şahsın olduğunu gördüm. Çevirmek için hareket ettirmeye ve onunla konuşmaya çalıştım. Sonrasında başka bir yaralının bizim arabanın altında olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.

İADE SÜRECİ BEKLENECEK

Tanık ifadelerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın iade sürecinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.