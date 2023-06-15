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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Tıp fakültesini bıraktı yapay zekâ mühendisi oldu

TOBB ETÜ’yü üniversite birincisi olarak bitiren Ata Turhan, Türkiye’nin ilk yapay zekâ mühendisi olarak tarihe geçti

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Tıp fakültesini bıraktı yapay zekâ mühendisi oldu
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 2019'da Türkiye'de bir ilke imza atılarak açılan Yapay Zekâ Mühendisliği Bölümü'nde ilk mezuniyet heyecanı yaşandı. Turhan hem bölüm hem üniversite birincisi olarak Türkiye'nin ilk yapay zekâ mühendisi unvanıyla mezun oldu. Tıp fakültesini bırakarak yapay zekâ mühendisliği okumaya karar verdiğini anlatan Turhan şunları söyledi:
Bu tercihimin nedeni, yapay zekâ teknolojisini kullanarak sağlık hizmetleri de dâhil tüm alanlarda daha verimli çalışmalar yapmanın mümkün olması. Bilgisayar mühendisliği derslerinin yanı sıra endüstri, elektrik-elektronik mühendisliği, iktisat, işletme ve psikoloji bölümlerinden de dersler aldım. Yapay zekâ odaklı derslerde doğrudan alanımıza yönelik bilgiler edinirken diğer bölümlerin dersleri ile farklı alanların perspektifini de öğrenme fırsatı buldum.
Dünyayı hâkimiyeti altına alacak en önemli teknoloji olan yapay zekâyı geliştirmeye son hızla hazırlanıyoruz. Başarımın Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıldönümüne gelmesi çok anlamlı.

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Tıp fakültesini bıraktı yapay zekâ mühendisi oldu
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