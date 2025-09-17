Haberler Yaşam Haberleri Tıp öğrencileri yangın nöbetinde
Giriş Tarihi: 18.9.2025

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
EMİNE Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin vizyonundan ilham alan genç gönüllüler; İstanbul, Ankara ve Isparta'da ormanlarda çöp toplayarak yangın riskine dikkat çekti. Resmi verilere göre 2025 itibarıyla 3 bini aşan orman yangınlarının yüzde 60'ı insan kaynaklı atıklardan çıktı. 2020-2024 yılları arasında kayıtlara geçen yangın sayısı ise 2 bin 946 oldu. İstanbul Belgrad Ormanı'nda Medipol, Marmara, Sağlık Bilimleri, Üsküdar ve İstanbul Sabahattin Zaim üniversiteleri öğrencilerinden oluşan 14 gönüllü, 50 çöp poşeti atık topladı.
