Tıp öğrencisi Merve’den yürek sızlatan paylaşım: Bana şimdi kim dua edecek? Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2501 sokak Şansel Apartmanı A Blok'ta enkaz altında kalan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.Gülsüm-Mehmet Börta çifti aynı zamanda ilkokul arkadaşlarıydı. 30 yıllık mutlu bir evlilikleri bulunan Börta çifti depremde melek oldu, ölüm bile onları ayıramadı. Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu.18 Şubat doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve göz yaşlarına hakim olamadı. SABAH'ın haberleştirdiği Merve'nin hikayesi Türkiye'yi ağlattı.Geçtiğimiz 18 Şubat Merve Börta'nın anne ve babasız ilk doğum günü oldu. Merve Börta doğum gününde Twitter'dan 18 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Bugün benim doğum günüm. Annemi hatırlatıyor bugün bana.Benim de bir annemin babamın olduğunu unutmamı engelliyor. Diyeceğim o ki ben her doğum gününü 3 gün boyunca kutlayan hayatı seven bir kızdım. Hem ailemle hem arkadaşlarımla ayrı kutlar. Aylar öncesinden tüm arkadaşlarıma anneme babama liste yapardım.Mekan tutardık. Ailem pastasından mumuna bir ayrıntıyla ilgilenirdi. Tüm sevdiklerimi doğum günümde yanımda isterdim. Aylar öncesinden bugün için kıyafet almıştım. Kombin yapmıştım. Annem babamla konuşmuştuk.Tüm planlarımı yapmıştım. Bana sorsanız anne babamı dünyada en son kaybedecek insan bendim. Bir gecede hayatım değişti. Diyeceğim o ki hayat plan yapmak için çok kısaymış. Yarınımızın garantisi yokmuş" dedi.Merve Börta, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Genç kız, "5 senedir tıp öğrencisiyim. Her sınav öncesi annem babama mesaj atar. 'Bana dua edin' derdim. Sözlülerde annem benim kadar terler.Babam benim kadar stres olurdu. Anne baba ben sizi çok özledim. Kim bana 'kızım stres yapma' diyecek ki" sözleri yürekleri parçaladı.Börta ayrıca anne babasının enkazdan altınlarının ve özel eşyalarının çalınmasına isyan ederek, "Enkaz yerinde hırsızlar tarafından ailemin biriktirdiği altın, özel eşyalarımız çalınmış.Annemin babamın helal parasıyla kazandıklarına nasıl elinizi uzatabiliyorsunuz. İçim gidiyor. Hiç mi Allah korkunuz yok" diye paylaşım yaptı.