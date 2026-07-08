TIR dorsesi yolu kapattı: Faciada 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Muratlı-Yeşilsırt mevkiinde, Tekirdağ-Muratlı karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, yola savrulan TIR dorsesi yolu tamamen trafiğe kapattı. Aynı istikamette seyreden araçlar, dorsenin yolda bulunması nedeniyle peş peşe kazaya karıştı. Zincirleme kazada Muratlı'nın esnaflarından Ferit Baldız'ın kullandığı 59 AOJ 243 plakalı hafif ticari araç ağır hasar aldı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Ferit Baldız (50), kızı Gizem Baldız (17) ve Buse Naz Çiçek (16), olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferit Baldız, kızı Gizem Baldız ve Buse Naz Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Feci kazanın ardından Süleymanpaşa-Muratlı istikametinde ulaşım bir süre tamamen durdurulurken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Muratlı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Tekin ile Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaşamını yitiren Ferit Baldız, kızı Gizem Baldız ve Buse Naz Çiçek'in cenazelerinin bugün ikindi namazına müteakip Muratlı Çarşı Camii'nden son yolculuklarına uğurlanacağı öğrenildi.

Ferit Baldız