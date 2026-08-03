Haberler Yaşam Haberleri Tır ile kamyonet çarpıştı, 5'i çocuk 8 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 3.08.2026 01:33

Tır ile kamyonet çarpıştı, 5'i çocuk 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Yusuf Eyyüp Sarı Yusuf Eyyüp Sarı
Tır ile kamyonet çarpıştı, 5’i çocuk 8 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolunda Ediz Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kemal Saygılı idaresindeki 55 AIZ 545 plakalı tır ile Mesut Bilgen yönetimindeki 42 HD 872 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin kasasında bulunan Remziye Bilgen (35), Seher Bilgen (30), Nesibe Bilgen (28), Gülsüm Bilgen (8), İbrahim Halil Bilgen (6), Umut Bilgen (6), Ela Bilgen (4) ve Eda Bilgen (4) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SİVEREK #ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Tır ile kamyonet çarpıştı, 5'i çocuk 8 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA