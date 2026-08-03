Tır ile kamyonet çarpıştı, 5’i çocuk 8 kişi yaralandı

Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolunda Ediz Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kemal Saygılı idaresindeki 55 AIZ 545 plakalı tır ile Mesut Bilgen yönetimindeki 42 HD 872 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin kasasında bulunan Remziye Bilgen (35), Seher Bilgen (30), Nesibe Bilgen (28), Gülsüm Bilgen (8), İbrahim Halil Bilgen (6), Umut Bilgen (6), Ela Bilgen (4) ve Eda Bilgen (4) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör