Haberler Yaşam Haberleri Tır ile otomobil çarpıştı! Sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı
Giriş Tarihi: 21.10.2022 21:21 Son Güncelleme: 21.10.2022 22:07

Tır ile otomobil çarpıştı! Sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri Ankara istikameti Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında,  aynı istikamete gitmekte olan bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan yabancı uyruklu 2 yaralı,  itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ABBAS ÇAKAR
Tır ile otomobil çarpıştı! Sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri Ankara istikameti Kocaeli kesiminde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Engin A. idaresindeki tır ile otomobil, aynı istikamete seyir halindeyken birbirleri ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve Polonya uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret
HDP'li Gergerlioğlu'ndan TBMM'de provokasyon: AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden tepki
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Artık bizim Tayfun’umuz da var! bunlar bir yerlere işaret oluyor
Son dakika... Kriz tırmanıyor: ABD'den flaş İran açıklaması!
KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı!
Başkan Erdoğan 'makas altın mı?' diye sordu: Aliyev'den açılışa damga vuran yanıt!
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 bin personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
SON DAKİKA | Veriler ortaya çıktı: Bartın'daki maden faciasında son 12 dakika neler yaşandı! Önce ikaz sonra alarm
Aliyev’in halter şovuna şampiyondan ilk yorum: Çok korktum
ARKADAŞINA GÖNDER
Tır ile otomobil çarpıştı! Sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA