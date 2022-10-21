Tır ile otomobil çarpıştı! Sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri Ankara istikameti Kocaeli kesiminde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Engin A. idaresindeki tır ile otomobil, aynı istikamete seyir halindeyken birbirleri ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve Polonya uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.