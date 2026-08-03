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Giriş Tarihi: 3.08.2026

Tır kazası sonu oldu

Tır kazası sonu oldu
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi. Kastamonu-İnebolu kara yolunda, Çetin Işık idaresindeki 37 AAY 184 plakalı traktör ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 37 AAP 346 plakalı tır çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Işık, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seydiler ilçesi Yolkava köyünün muhtarı olduğu öğrenilen Işık'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Tır kazası sonu oldu
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