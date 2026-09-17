TIR, önündeki TIR’a çarptı! Kazada sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Çoban Dere mevkisi Viranşehir karayolunda meydana geldi. İddialara göre, Mahmut Yıldızgören idaresindeki tır önünde seyir eden başka bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede sürücü Mahmut Yıldızgören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından hayatını kaybeden Mahmut Y.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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