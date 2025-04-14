Gaziantep’te korkunç kaza: TIR otomobili biçti

Nurdağı ilçesinin Atatürk mahallesi Fatih kavşağında meydana gelen kazada, Nurdağı istikametinden Hatay istikametine seyreden T.G. yönetimindeki TIR kavşak noktasında geçiş yapan M.P'nin kullandığı otomobile yandan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.P. (29) ve H.E.P.'yi (57) ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.