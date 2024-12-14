Tır Parkı’ndaki işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kumlugeçit mevkisinde bulunan tır parkında konteyner imalatı yapan işletmede yangın çıktı. İşletmede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın sırasında alanda bulunan bir çalışan kolundan yandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayda can kaybı olmadığı bildirildi. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Yangından sonra işletmede hasar oluştu.