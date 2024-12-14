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Giriş Tarihi: 14.12.2024 11:50

Tır Parkı'ndaki işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Çerkezköy’deki bir tır parkındaki işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda bir kişi kolundan yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

İHA
Tır Parkı’ndaki işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kumlugeçit mevkisinde bulunan tır parkında konteyner imalatı yapan işletmede yangın çıktı. İşletmede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın sırasında alanda bulunan bir çalışan kolundan yandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayda can kaybı olmadığı bildirildi. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.
Yangından sonra işletmede hasar oluştu.

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Tır Parkı'ndaki işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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