Gaziantep’te TIR’a çarpan otomobildeki 3 kardeşten 2’si öldü

Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynel Alagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücünün kardeşi Abuzer Alagöz (40) ve ağabeyi Celal Alagöz (57) ise ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Alagöz de kurtarılamadı. 2 kardeşin cenazesi, memleketleri Adıyaman'a gönderildi.