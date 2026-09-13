Haberler Yaşam Haberleri Tiran ve İşkodra’da Türkiye rüzgarı
Giriş Tarihi: 13.09.2026

Tiran ve İşkodra’da Türkiye rüzgarı

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Tiran ve İşkodra’da Türkiye rüzgarı
  • ABONE OL
Türkiye'nin kültürel birikimi, sanatın farklı alanlarıyla Arnavutluk'ta tanıtılacak. Türkiye Kültür Haftası, 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında başkent Tiran ve İşkodra'da düzenlenecek. Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılacak Türkiye Kültür Haftası kapsamında Türk müziği, sineması ve kültürünün Arnavut sanatseverlerle buluşturulacak. Beş gün sürecek etkinliklerde Türkiye'nin sanat ve kültür dünyasından farklı örneklerin izleyiciyle buluşturulması planlanıyor. Tiran ve İşkodra'da gerçekleştirilecek etkinliklerle, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kültür ve sanat alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
#TİRAN #ARNAVUTLUK #YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ #TÜRKİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tiran ve İşkodra’da Türkiye rüzgarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA