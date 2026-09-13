Tiran ve İşkodra’da Türkiye rüzgarı

Türkiye
'nin kültürel birikimi, sanatın farklı alanlarıyla Arnavutluk
'ta tanıtılacak. Türkiye Kültür Haftası, 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında başkent Tiran
ve İşkodra'da düzenlenecek. Yunus Emre Enstitüsü
tarafından yapılacak Türkiye Kültür Haftası kapsamında Türk müziği, sineması ve kültürünün Arnavut sanatseverlerle buluşturulacak. Beş gün sürecek etkinliklerde Türkiye'nin sanat ve kültür dünyasından farklı örneklerin izleyiciyle buluşturulması planlanıyor. Tiran ve İşkodra'da gerçekleştirilecek etkinliklerle, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kültür ve sanat alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.