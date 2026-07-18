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Giriş Tarihi: 18.07.2026

Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı
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Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen bir genç, berberini bacağından bıçakladı. Gültepe Mahallesi'nde yaşanan ilginç olayda berber Erhan Zengin tarafından tıraş edilen 23 yaşındaki bir genç, yeni saç modelini beğenmedi. Durumu takıntı haline getiren zanlı, dükkana gelerek cebinden çıkardığı bıçakla berber Zengin'i bacağından bıçakladı. Yaralanan berber hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri rahatsızlığı olduğu ileri sürülen saldırganı gözaltına aldı. Zengin, "Bu karşıdaki lahmacuncuda beni gözetlemiş. Ben de dışarı çıktığım zaman arkamdan geldi, bıçakla saldırdı. Tıraşımı beğenmemiş, öyle söylüyor. Yani şaşkınlık içindeyim. Ailesi de geldi, onun adına özür diledi. Yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım" diye konuştu.

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Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı
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