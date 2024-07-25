TIR’dan fırlayan lastik öldürdü

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, bir TIR'dan fırlayan lastiğin çarptığı Berra Eraslan (18) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Samsun karayolunda seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki TIR'ın lastiği, bir köprüden geçerken yerinden çıktı.Köprüden düşen lastik, önce bakkaldan aldığı ekmekle evine dönen Berra Eraslan'a, ardından da park halindeki servis minibüsüne çarptı. Eraslan olay yerinden hayatını kaybetti. TIR şoföre M.Ç. gözaltına alındı. Hasar gören servis minibüsünün sahibi Muhammet Türk, "Şoför mahallindeydim. 'Güm' bir ses geldi. Kız çocuğunun havada olduğunu gördüm Şoktayım" diye konuştu.