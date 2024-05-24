Haberler Yaşam Haberleri TIR’ın dorsesi kaydı biri çocuk 3 kişi öldü
Giriş Tarihi: 25.5.2024

TIR’ın dorsesi kaydı biri çocuk 3 kişi öldü

Bursa’da, yağmur nedeniyle virajda kayarak yan dönen ve yolu kapatan TIR’ın dorsesine karşı yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Kazada, biri çocuk 3 kişi öldü

TIR’ın dorsesi kaydı biri çocuk 3 kişi öldü
Bursa'nın İznik ilçesinde Doğukan Örnek'in (23) kullandığı TIR, dün sabah Orhangazi yolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkınca, dorsesi kayarak yolu kapattı. Bu sırada karşı yönden gelen Osman Kaya'nın (59) kullandığı hafif ticari araç, TIR'ın savrulan dorsesine çarptı. Osman Kaya ile Bedriye Coşkun (70) ve Furkan Kaya (5) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Bursa'daki diğer kazada ise Büyükşehir Belediyesi çalışanı Sedat Sungur'un kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak karşı yoldan gelen Necati Turan'ın kullandığı ciple çarpıştı. Sungur ile yanındaki Hasan Alper hayatını kaybetti.




Düzce'de, otoyolda arıza yapınca sürücü sağ şeride park edilen TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Turan Biçer (42) feci şekilde can verdi.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü Zafer Şengül (23) öldü.
Denizli'nin Honaz ilçesinde, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Şinasi Tolga Ç.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp karşı yola geçerek Mahmut Keser'in kullandığı otomobille çarpıştı. Sürücü Keser hayatını kaybetti.
Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hasan Çapkur (30) ölürken,6 kişi de yaralandı.




HATAY'DA 5 ÖLÜ, 2 YARALI
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, İsa Şahinoğlu'nun kullandığı KKTC plakalı otomobil ile İbrahim Hayik idaresindeki 31 AEF 356 plakalı otomobil çarpıştı. İsa Şahinoğlu ile yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de, Suat Budak'ın (48) otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki torunu Suat Umut Budak öldü.

Muharrem DOĞANTEZ-Remzi YILMAZ-Hayrettin YENEL-Serkan ATICI-Arda ALTUNYaser ÇAPAROĞLU/SABAH
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR’ın dorsesi kaydı biri çocuk 3 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA