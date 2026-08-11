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Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:57

TIR’ının arızasını gidermeye çalışırken kamyon çarptı: Talihsiz adam can verdi

Adana'da otoyolda güvenlik şeridinde park ettiği TIR’ının arızasını gidermeye çalışırken kamyonun çarptığı Mustafa Yavuz (50), hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyon şoförü Ö.K. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
TIR’ının arızasını gidermeye çalışırken kamyon çarptı: Talihsiz adam can verdi
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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan mevkisinde meydana geldi. Osmaniye yönüne giden 31 ARC 301 plakalı TIR'ın şoförü Mustafa Yavuz, arıza nedeniyle aracını güvenlik şeridine çekti. Yavuz, aracından inip arızayı gidermeye çalıştı. Bu sırada aynı yöne giden Ö.K. yönetimindeki 31 BBF 535 plakalı soğan yüklü kamyon, Mustafa Yavuz ile aracına çarptı. Refüjdeki bariyerlere vurarak duran kamyonda yangın çıktı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonda çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Yavuz'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Ö.K. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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TIR’ının arızasını gidermeye çalışırken kamyon çarptı: Talihsiz adam can verdi
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