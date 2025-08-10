TIR’la çırağı ezdi serbest kaldı

Mersin'de, geçen 7 Ağustos'ta TIR'ı arıza yapan Umut Fidan (23), D-400 kara yolu üzerindeki bir tamir atölyesine götürdü. İddiaya göre tamirin ardından ücret konusunda itilaf çıkınca, direksiyona geçen Fidan, para ödememek için aracı hızla hareket ettirerek kaçmak istedi. Bu sırada aracın altındaki tamir malzemelerini toplayan 16 yaşındaki tamirci çırağı Emir Kılınç'ın üzerinden geçti. TIR sürücüsü kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı.İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, TIR'ın dev tekerleği üzerinden geçen Kılınç, acı içinde kalkıp iş yerine gitmeye çalışıyor. Sürücü ise arkasına bakmadan kaçıyor. Kısa süre sonra ekipler tarafından gözaltına alınan Fidan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emir Kılınç ise gözyaşları arasında toprağa verildi.Taziyeleri kabul eden acılı baba Levent Kılınç, "Bu kaza değil cinayettir. Adaletin yerini bulması ve en ağır cezaya çarptırılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.