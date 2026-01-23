Haberler Yaşam Haberleri TIR'la kamyon kafa kafaya çarpıştı: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya Finike-Elmalı karayolunda TIR ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü Recep Patır (57) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan TIR sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza 22 Ocak Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Finike-Elmalı karayolu Arif bölgesi mevkiinde meydana geldi. Elmalı istikametinden Finike yönüne doğru gitmekte olan Yunus Kaya idaresindeki TIR, sürücüsünün virajı alamayarak kontrolü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan TIR, karşı yönden gelen Recep Patır yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

KURTARILAMADI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kamyon kabininde sıkışan Recep Patır, olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Yunus Kaya ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acı haberi alan kamyon sürücüsü Recep Patır'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

