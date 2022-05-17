‘Titanik pozu’ sonu oldu

Kocaeli'nde, 23 yaşındaki Furkan Çiftçi, önceki gece kız arkadaşı Mine Dinar (23) ile birlikte İzmit Marina İskelesi'ne giderek, alkol alıp oltayla balık avlamaya başladı. Bir süre sonra "Titanik pozu" vermek için iskeledeki zincirlerin arkasına geçen iki sevgili, bu sırada dengelerini kaybederek denize düştü. Çığlık üzerine yardıma koşan vatandaşlar, genç kızı olta sopasını uzatarak kurtardı.Suda kaybolan Furkan Çiftçi'nin cesedi, 1.5 saat sonra bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dindar'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Furkan Çiftçi ise Düzce'de toprağa verildi.