Titus tüneli turizme katkı sağlıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Titus Tüneli, kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'daki çok sayıda konutun yanı sıra tarihi ve turistik yapı da zarar gördü. Camileri, kiliseleri, müzesinin yanı sıra gastronomisiyle de her yıl çok sayıda yerli ve yabancının ziyaret ettiği Hatay'da, Roma döneminde yaptırılan Titus Tüneli depremlerden etkilenmeyen yerler arasında bulunuyor. Samandağ ilçesinde yer alan, dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde 81 yılında tamamlanan 380 metre uzunluğundaki Titus Tüneli, depremlerden etkilenen kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.