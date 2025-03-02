Tiyatrocu bu sefer sahneye değil hakim karşısına çıktı! Vergi kaçırmaktan yargılanıyor

Tiyatro oyuncusu Ahmet Uçar, kitap basım faaliyetlerinde bulunan matbaa şirketinden vergi kaçırdığı ortaya çıktı. 2021'de vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Uçar, savcılık soruşturma aşamasındaki ifadesinde, "İflas ettim o telaşla belgelere ulaşamadım" savunmasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncunun defter ve belgeleri gizlediğini belirterek 18 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlanan sanık Ahmet Uçar duruşmalara katılmadı. Bunun üzerine mahkeme, oyuncu hakkında yakalama kararı çıkardı. Geçtiğimiz günlerde yakalanan tiyatrocu hakim karşısına çıkarak savunmasını gerçekleştirdi.

"ŞİRKET AKTİF DEĞİL"

Sanık, herhangi bir vergi borcu olmadığını, şirketine ait defterleri vergi dairesine iade ettiğini ileri sürerek "Hakkımda neden böyle bir dava açıldı bilmiyorum. Şirketim aktif değil. Muhasebecim vardı ama defter ve belgeleri ben ibraz ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.