TMO silolarındaki patlamaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi!

"SÖZ KONUSU OLAYIN ÜZERİNDEN YAKLAŞIK İKİ SENE GEÇTİ"



Avukat Yaprak Gülen Şahin Karakuş ise, "Söz konusu olayın üzerinden yaklaşık iki sene geçti. Yer yer umudumuz kırılıyor. Yargılamada sanıklar huzura gelmediği gibi bu duruşmada SEGBİS bağlantısından dahi katılmak istemediklerini dair taleplerini dile getirdi. Bu da keyfi bir tutum sergilendiğini, aynı şeyin kurum içerisinden de sürdürüldüğünün bir şekilde yansıması. Bilirkişi raporunda patlama için iki sebepten mevcut tahribattan söz edildi. Birincisi olay anında bir kaynak çalışması yapılması. Yaralanmalara ve vefatlara sebebiyet veren durum ise tesiste temizlik faaliyetlerinin yerine getirilmemesi.