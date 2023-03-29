TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yerli otomobil T10X TOGG kura çekilişi tarihi

20 BİN KİŞİ İÇİN YEDEK LİSTE OLUŞTURULACAK

Yerli otomobil Togg'un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı olacak. Togg çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise (60 bin TL) Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.