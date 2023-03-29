TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yerli otomobil T10X TOGG kura çekilişi tarihi

TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. T10X için ön sipariş başvuruları 16-27 Mart tarihleri arasında alındı. 180 bine yakın başvurunun geldiği yerli otomobil için sıra kura adımında. Bu noktada ise TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Fiyat listesi 953 bin TL'den başlayan araç için kura tarihi ve saati de belli oldu. Youtube üzerinden yayınlanacak çekiliş sonrası T10X teslimat süreci başlayacak. İşte, TOGG kura çekilişi tarihi ve saati hakkında ayrıntılı bilgiler…
T10X TOGG ÖN SİPARİŞ SÜRECİ SONA ERDİ!
Türkiye'de ilk defa uçtan uca dijital satış yöntemiyle gerçekleşen Togg T10X ön sipariş sürecinde dijital çekiliş heyecanı yaşanıyor.
Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg ön sipariş süreci tamamlandı. T10X için ön sipariş başvuruları 16-27 Mart 2023 tarihleri arasında togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.
Ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılan transferler, 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapatıldı.
TOGG ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye'nin ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, 29 Mart 2023 (Çarşamba) bugün yapılacak. Bu yıl teslim edilecek 20 bin araç için düzenlenecek Togg Büyük Çekilişi, bu akşam 21.00'de TRT Haber'de canlı yayınlanacak.
Kura çekilişi ayrıca Togg YouTube kanalı üzerinden ve sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak.
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TOGG ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?
Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.
Sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
Ör: Kasım 2023'ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL'lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcımıza yapılacak.
20 BİN KİŞİ İÇİN YEDEK LİSTE OLUŞTURULACAK
Yerli otomobil Togg'un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı olacak. Togg çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.
Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.
Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.
Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise (60 bin TL) Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.
BEKLENEN SÜRE KADAR EK GARANTİ VE TRUGO'DAN AYLIK 85 KWS ENERJİ DOLUM HAKKI
Çekiliş sonuçlandığında asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren, teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip, Trugo'dan da aylık 85 kWs enerji dolum hakkı tanımlanacak.
TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak.
T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU
Togg, Mart sonundan itibaren kullanıcılarla buluşacak ilk akıllı cihazının fiyatını, model ismini, teknik ve donanım özelliklerini açıklamıştı.
TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı.
T10X'in fiyatları şöyle oluştu:
V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL