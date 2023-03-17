TOGG ÖN SİPARİŞ VERME BAŞVURU EKRANI: TOGG ön sipariş ücreti ne kadar, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

TOGG ön sipariş verme ekranı için araştırmalar başladı. Ön sipariş sonrası yapılacak kura çekilişi ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili hak sahiplerini bulacak. Vatandaşlar, "TOGG ön sipariş ücreti ne kadar, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatıyla satışa sunuldu. Peki, TOGG ön sipariş başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar
TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURULARI BAŞLADI!
TOGG tarafından yapılan açıklamada ön siparişlerin başladığı belirtildi. İşte o açıklama: T10X ön siparişi başladı. 27 Mart'a kadar http://togg.com.tr'ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz. Trumore'u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.
TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU!
TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.
T10X'in fiyatları şöyle oluştu:
V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.
TOGG ONLİNE SİPARİŞ VERME EKRANI TRUMORE UYGULAMASINDA OLACAK!
App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg web sitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.
Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
Ör: Kasım 2023'ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL'lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcımıza yapılacak.