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Giriş Tarihi: 8.5.2023 17:49 Son Güncelleme: 8.5.2023 17:54

Togg, Sakarya'da sergilenecek

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında 10 Mayıs Çarşamba günü Sakarya 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara tanıtılacak.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Togg, Sakarya’da sergilenecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yoğun istek üzerine TOGG'u Sakarya'ya getireceklerini belirtti. Meclis toplantısında konuşan Yüce, "10 Mayıs Çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda TOGG'u sergileyeceğiz" dedi. Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Yüce, aracı pazar günü teslim aldıklarını ve yakında Sakarya sokaklarında TOGG ile dolaşarak meydanda tüm ayrıntılarıyla sergileyeceklerini kaydetti.

Tüm vatandaşların aracı tüm detaylarıyla inceleyebileceğini ifade eden Yüce, "Şehrimizde bir TOGG sevdası var elbette. Biz vatandaşımızın heyecanlı olduğunu gördük ve hemen Maliye Bakanımızı aradık. Şehrimize giriş yapsın, herkes görsün istedik. Pazar günü itibariyle aracı telsim aldık ve Çarşamba günü inşallah 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getiriyoruz. Tarihi günü birlikte yaşayacağız ve yılların özlemi inşallah sona erecek. Tüm vatandaşlarımız detaylıca inceleyebilecek" ifadelerini kullandı.

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Togg, Sakarya'da sergilenecek
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