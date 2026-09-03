Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, sosyal medya fenomeni taklitçisini makamında ağırladı

Başkan Yazıcıoğlu, kendisini başarılı bir şekilde taklit ederek sosyal medyada ilgi odağı olan Mahmut Can Karadağ'ı makamında konuk etti. Samimi ve neşeli bir atmosferde gerçekleşen kabulde Karadağ, Başkan Yazıcıoğlu'nun huzurunda canlı taklit performansını sergiledi. Karadağ'ın ses tonundaki şaşırtıcı benzerlik ve mimik detayları karşısında Başkan Yazıcıoğlu gülmekten kendini alamadı.

"TEK SES, İKİ BAŞKAN"

Ziyaret sırasında Başkan Yazıcıoğlu, Karadağ'ın daha önce sosyal medya mecralarında yayımlanan eğlenceli videolarını da cep telefonundan dikkatle izleyerek genç yeteneği tebrik etti. Sohbetin ilerleyen dakikalarında keyifli anlar yaşanırken, Yazıcıoğlu'nun da zaman zaman Karadağ'ın taklitli konuşmalarına aynı üslup ve vurgularla karşılık vermesi makam odasındaki neşeli havayı ikiye katladı. Söz konusu renkli anların kayda alındığı görüntüler, kısa süre içerisinde "Tek ses, iki başkan" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Takipçiler ve bölge halkı tarafından büyük beğeni toplayan video, çok sayıda yorum ve paylaşım alarak günün en çok konuşulan içerikleri arasında yerini aldı.