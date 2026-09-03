Haberler Yaşam Haberleri Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, sosyal medya fenomeni taklitçisini makamında ağırladı
Giriş Tarihi: 3.09.2026 13:51 Son Güncelleme: 3.09.2026 13:52

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, sosyal medya fenomeni taklitçisini makamında ağırladı

Sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Mahmut Can Karadağ, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun ses tonunu, konuşma temposunu ve kendine has üslubunu birebir taklit ettiği içerikleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Karadağ’ın renkli paylaşımları, Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu’nun da gözünden kaçmadı.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, sosyal medya fenomeni taklitçisini makamında ağırladı
  • ABONE OL

Başkan Yazıcıoğlu, kendisini başarılı bir şekilde taklit ederek sosyal medyada ilgi odağı olan Mahmut Can Karadağ'ı makamında konuk etti. Samimi ve neşeli bir atmosferde gerçekleşen kabulde Karadağ, Başkan Yazıcıoğlu'nun huzurunda canlı taklit performansını sergiledi. Karadağ'ın ses tonundaki şaşırtıcı benzerlik ve mimik detayları karşısında Başkan Yazıcıoğlu gülmekten kendini alamadı.

"TEK SES, İKİ BAŞKAN"

Ziyaret sırasında Başkan Yazıcıoğlu, Karadağ'ın daha önce sosyal medya mecralarında yayımlanan eğlenceli videolarını da cep telefonundan dikkatle izleyerek genç yeteneği tebrik etti. Sohbetin ilerleyen dakikalarında keyifli anlar yaşanırken, Yazıcıoğlu'nun da zaman zaman Karadağ'ın taklitli konuşmalarına aynı üslup ve vurgularla karşılık vermesi makam odasındaki neşeli havayı ikiye katladı. Söz konusu renkli anların kayda alındığı görüntüler, kısa süre içerisinde "Tek ses, iki başkan" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Takipçiler ve bölge halkı tarafından büyük beğeni toplayan video, çok sayıda yorum ve paylaşım alarak günün en çok konuşulan içerikleri arasında yerini aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, sosyal medya fenomeni taklitçisini makamında ağırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA