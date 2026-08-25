Tokat tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 17 yaşındaki çocuk 2 kişiyi yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında Selahiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.K., G.E. (29) ve Ş.Ç.'yi (31) bıçakla yaraladı.

TOKAT İDDİASIYLA BIÇAKLADI

Yaralılar ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. A.K.'nin üç gün önce G.E.'nin kendisini tokatladığı iddiasıyla bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından A.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör