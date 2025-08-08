Haberler Yaşam Haberleri Tokat zile’de feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 8.8.2025 10:15 Son Güncelleme: 8.8.2025 11:35

Tokat’ın Zile ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 çocuk ağır yaralandı.

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat'ın Zile ilçesi Karayün mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, ilçeyi yasa boğdu. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 çocuk ise ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye personeli yönlendirildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın nasıl meydana geldiği henüz netleşmezken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştuğu görüldü.

