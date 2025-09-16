Tokatçı trafik magandası kıskıvrak yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, aşırı hız yapan bir sürücü, kendisine tepki gösteren kişiyi çocuklarının gözü önünde tokatladı. Trafik magandası, başlatılan soruşturma sonrasında yakalandı. Olay, dün saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü bu kişiyle tartışmaya başladı. Çocuklarının yanında babaya tokat atan sürücü ardından aracına binip bölgeden ayrıldı.

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı ve sosyal medyada infial yarattı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucu o trafik magandası yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 33 yaşındaki şüpheli O.C.'nin İstanbul'da yakalandığını belirterek, " Toplum huzuruna kasteden zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112'yi arayın, biz gereğini yapalım" dedi.