Tokatlı hayvancı keneden öldü

Sivas
'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Tokat
'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu'ya (60), yaklaşık bir hafta önce kene tutundu. Kolcu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kolcu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından teslim alınan Kolcu'nun cenazesi Poyrazalan köyünde toprağa verildi.