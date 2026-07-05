Haberler Yaşam Haberleri Tokatlı hayvancı keneden öldü
Giriş Tarihi: 5.07.2026

Tokatlı hayvancı keneden öldü

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Tokatlı hayvancı keneden öldü
  • ABONE OL
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu'ya (60), yaklaşık bir hafta önce kene tutundu. Kolcu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kolcu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından teslim alınan Kolcu'nun cenazesi Poyrazalan köyünde toprağa verildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SİVAS #TOKAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokatlı hayvancı keneden öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA