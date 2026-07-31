Tokat’ta acı olay! Evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu: Küçük Miraç’ın cansız bedeni gübre kuyusunda bulundu!

KÜÇÜK ÇOÇUĞUN CANSIZ BEDENİ GÜBRE KUYUSUNDA BULUNDU

Ekipler, gece görüş özellikli teknik ekipmanların da kullanıldığı kapsamlı bir arama çalışması yürüttü. Yapılan aramalar sonucunda küçük Miraç'ın cansız bedeni, hayvan damının yanındaki gübre kuyusunda bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Miraç Kazan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör