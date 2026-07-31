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Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:19

Tokat'ta acı olay! Evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu: Küçük Miraç'ın cansız bedeni gübre kuyusunda bulundu!

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuk, yapılan arama çalışmalarının ardından hayvan damının yanındaki gübre kuyusunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Tokat’ta acı olay! Evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu: Küçük Miraç’ın cansız bedeni gübre kuyusunda bulundu!
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Edinilen bilgiye göre, R.K.(39), 30 Temmuz günü saat 19.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak oğlu Miraç Kazan'ın (4) evlerinin önünde oynarken kaybolduğunu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri sevk edildi. Kısa sürede başlatılan arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Özel Harekât (JÖH), istihbarat ve komando ekipleri de katıldı.

KÜÇÜK ÇOÇUĞUN CANSIZ BEDENİ GÜBRE KUYUSUNDA BULUNDU

Ekipler, gece görüş özellikli teknik ekipmanların da kullanıldığı kapsamlı bir arama çalışması yürüttü. Yapılan aramalar sonucunda küçük Miraç'ın cansız bedeni, hayvan damının yanındaki gübre kuyusunda bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Miraç Kazan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TOKAT

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Tokat'ta acı olay! Evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu: Küçük Miraç'ın cansız bedeni gübre kuyusunda bulundu!
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