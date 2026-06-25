Tokat’ta akılalmaz oyun! Galericilik üzerinden vurgun yaptılar: Onlarca kişiyi milyonlarca dolandırdılar!

4 RUHSATSIZ TABANCA, MİLYONLARCA LİRA

Bunun üzerine ekipler, 23 Haziran 2026 tarihinde şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1'i susturucu aparatlı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 400 adet farklı çaplarda mermi, aldatıcı yöntemlerle düzenlendiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon lira tutarında çok sayıda borç senedi ele geçirildi.