Tokat’ta alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Taraflar arasında iddiaya göre husumetli oldukları konuyla alakalı tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine tabanca ve bıçakla saldırdı. Kavgada Mehmet Çokyaman, L.Ç., Y.Ç. ve M.A.Ş. yaralandı.